Скандал між актором Костянтином Войтенко і його колишньою дружиною спалахнув з новою силою.

Зірка українських серіалів і учасник «Танців з зірками» Костянтин Войтенко поки не поспішає реагувати на гучні звинувачення своєї колишньої дружини. Але зробив новий сторіз.

На кадрі, який опублікував Костянтин Войтенко, можна побачити нібито щасливу сім’ю. Нову кохану дівчину Войтенка і дітей.

Фото Костянтин Войтенко прокоментував стікером у вигляді серця.

Таким чином Костянтин Войтенко зробив перепост допису своєї нової коханої, яка розмістила на своїй сторінці в Інстаграм цілу серію щасливих фото.

«Наші літні спогади», - підписала фото дівчина, відключивши коментарі.

Цей допис, до речі, з’явився вже після того, як колишня дружина Костянтина Войтенка розповіла, про що їй довелося пройти у шлюбі з актором.

Нагадаємо, Валентина Марініна шокувала історією про знущання та побиття з боку ексчоловіка.

Костянтина Войтенка його ексдружина називає без прикрас – тиран і насильник. Валентина розповідала, що її тягали за волосся івикидали з власної квартири.

«Коли я вперше і востаннє викликала поліцію після випадку фізичного домашнього насильства, поліція натякала: «ви подумайте, може помиритеся? Інакше у нього виправні роботи і він вже буде «чіслітса».

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Нічого, що я в синцях, і мене за волосся вночі викидали з власної квартири. Головне ж, що в сімʼях так «не прийнято» - писати заяви на чоловіків, ще й таких публічних і наче ж пристойних….», - розповіла ексдружина Костянтина Войтенка.

З її слів, на те, щоб наважитись розповізти про пережите їй знадобилося 4 роки.

«Дуже боляче це читати»,

«Я зажвди думала Господи, ну для чого такій красивезній талановитій жінці такий негарний чоловік, якийсь дитиноподібний. Ви ніколи не дивились разом. Шкода що він вам зіпсував півжиття. Хай шукає собі подібних»,

«Насамперед цей пост це, дуже сміливо, це про силу йти на ризик, коли відкриваєш найпотаємніші частини свого життя. Та ще сильніше звернути увагу на те що, залежні стосунки в яких часто буває насилля різного виду це двостороння взаємодія. Де кожен учасник має свою функцію щоб ці стосунки далі залишалися залежними

І треба мати велику силу волі, щоб з цих стосунків вийти.

З чим я Вас вітаю! Ви змогли!», - підтримали ексдружину Костянтина Войтенка її друзі і підписники.

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