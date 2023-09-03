Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва разом із чоловіком проводили свою старшу дочку, Рію, до школи. Сім'я відомих особистостей у повному складі вирушила на святкову лінійку 1 вересня, маркуючи початок нового навчального року для їхньої доньки. Гвоздєва поділилася фотографіями з цієї події на своїй сторінці в Instagram.

На цей особливий день дівчинка обрала чорну спідницю та білу сорочку з малюнками, які доповнила білими гольфами, прикрашеними хрестами та лоферами. Яскравим акцентом у її образі був жовтий пояс із китицями.

«Наша квіточка, у добрий шлях. Вже третій клас просто не віриться, як летить час! Нехай тебе надихає школа та отримані знання надають крила впевненості. Любимо тебе» - пише Гвоздєва.

У мережі ж були здивовані вибором вбрання для дочки Гвоздєвої:

«Всі дітки у вишиванках, а ваша дівчинка, як на Хеллоуїн, одягнена; А в Запоріжжі перший дзвінок та навчання будуть лише онлайн! Хіба це справедливо? Чому захищають лише Київ, а на інші міста начхати?; Гетри з хрестами, невже хрестів не вистачає… навіть кисті (балобони) у кацапських квітах;

Однією мені ці кисті, точніше кольори кинулися у вічі?!; Мама та тато одягнені святково, дівчинка-на двійку! Одяг нікудишній як для 1 вересня!; Навіщо було пояс від своєї сукні дитині чіпляти, якесь справді не доречне вбрання» - пишуть Гвозєдвою.

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