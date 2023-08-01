Победительница шоу «Танцы со звездами» Илона Гвоздева на своей странице в Инстаграм призналась, что ей просто противно снова и снова читать новости относительно очередного чиновника, который взял взятку, сбил человека, вышел под залог, разворовывал гуманитарную помощь, присвоил деньги волонтеров и ВСУ, совершал финансовые махинации и т.п.

«И все это происходит во время войны, когда бедный народ собственными силами и средствами пытается по крохам собрать помощь в любом виде, хочется сказать таким людям одно!

Когда вы уже нажретесь, когда вам будет достаточно денег, власти, загородных и зарубежных домов, счетов по всему миру, автопарков, когда?! Когда у вас появится совесть и мысли, что когда-то, люди выбрали вас для управления страной и ее улучшения, а не для тотального обогащения собственного кармана! Или вы планируете обеспечить еще три поколения родственников после вас?!», - обратилась Илона Гвоздева к фигурантам позорных скандалов и к тем, кто решил нажиться во время полномасштабной войны.

Победительница шоу «Танцы со звездами» не может понять, почему простого охранника сажают в тюрьму за халатность и пренебрежение безопасностью, а тем временем кто-то выходит под миллионные заставы и продолжает жить, работать на должности и наслаждаться жизнью.

«Честно говоря, лично я теряю веру в нашу победу, когда читаю такие новости каждый день из разных городов и обществ. Пока бедный народ борется за свободу и мир, по крохам собирают средства, отдавая последнее, ценой собственной жизни защищают от захватчиков, некоторые беспокоятся исключительно о себе, но так ярко, в вышиванках и с лозунгами за порядочность, порядок и справедливость!», - возмущается Илона Гвоздева.

Победительница шоу «Танцы со звездами» подчеркнула, что она хочет жить в свободной, честной и процветающей стране, честно платить налоги, работать и знать, что власть заботится о своем народе.

"Гадко", - охарактеризовала свои чувства Илона Гвоздева.

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