Український танцюрист Влад Яма, зірка "Танців із зірками", який втік за кордон та відмовився повернутися до України, потрапив під нову хвилю хейту.

Український танцюрист Влад Яма з "Танців зі зірками" показав себе на новому кадрі і зробив неоднозначний підпис. Нещодавно він опублікував новий запис у соціальних мережах після тривалої перерви та знову зіткнувся з критикою з боку українців. Проте у нього також знайшлася підтримка серед його шанувальників.

Жваве обговорення відбувається довкола нової публікації Влада Ями. Він публікував свіжі фотографії зі США, де перебуває з початку повномасштабного вторгнення.

В одному з підписів до фотографій Яма написав: "Не кожен може дивитися в майбутнє, не оглядаючись назад".

У коментарях українці знову висловили обурення, що Влад Яма виїхав за кордон. Його запитують, як йому вдалося це зробити і чи матиме совість повернутися в Україну.

«Чому ви поїхали? Вболіваєте? Чи є троє діточок? Яка причина виїзду з України колись заборонено? Поясніть, що дуже потрібно; так багато хлопців, які загинули, теж хотіли проживати життя, одружуватись, народжувати дітей, дивитися як дітки роблять перші уроки тощо;

Коли своє ім'я зробив в Україні, коли має, як інші чоловіки, підкорятися закону України, а він його порушує і публічно; Питання до вас не в тому, що ви за кордоном, а в тому, що ви там постійно. До публічних осіб, які зробили себе в Україні, відповідальність перед українцями є величезною; Де подівся сором...» - пишуть у мережі.

Влад Яма із "Танців зі зірками" - відомий український танцюрист. Яма, як і інші знаменитості, підтримує Україну, проте його кадри з вечірок, різних вечорів та кадри з відпочинку вкрай нагативно сприймають у мережі.

Після повномасштабного вторгнення Влад Яма з "Танців із зірками" із дружиною та сином виїхав з України до США.

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