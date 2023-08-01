Украинский танцор Влад Яма, звезда "Танців з зірками", который сбежал за границу и отказался вернуться в Украину, попал под новую волну хейта.

Украинский танцор Влад Яма из "Танців з зірками", показал себя на новом кадре и сделал неоднозначную подпись. Недавно он опубликовал новую запись в социальных сетях после длительного перерыва и снова столкнулся с критикой со стороны украинцев. Тем не менее, у него также нашлась поддержка среди его поклонников.

Оживленное обсуждение происходит вокруг новой публикации Влада Ямы. Он публиковал свежие фотографии из США, где находится с момента начала полномасштабного вторжения.

В одной из подписей к фотографиям Яма написал: "Не каждый может смотреть в будущее, не оглядываясь назад".

В комментариях украинцы вновь выразили возмущение по поводу того, что Влад Яма уехал за границу. Его спрашивают, как ему удалось это сделать и будет ли у него совесть вернуться в Украину.

«По какой причине вы уехали? Болеете? Есть трое детишек? Какая причина выезда из Украины когда запрещено? Объясните, очень нужно; так много ребят, которые погибли, тоже хотели проживать жизнь, жениться, рожать детей, смотреть как детки делают первые уроки и т.д;

Когда свое имя сделал в Украине, когда должен как другие мужчины подчиняться закону Украины, а он его нарушает и публично; Вопрос к вам не в том, что вы за границей, а в том, что вы постоянно там. К публичным лицам, сделавшим себя в Украине, ответственность перед украинцами огромна; Где делся стыд...» - пишут в сети.

Влад Яма из "Танців з зірками" - известный украинский танцор. Яма, как и другие знаменитости, поддерживает Украину, однако его кадры с вечеринок, различных вечеров и кадры из отдыха крайне нагативно воспринимают в сети.

После полномасштабного вторжения Влад Яма из "Танців з зірками" с женой и сыном выехал из Украины в США.

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