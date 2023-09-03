Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева вместе с мужем проводили свою старшую дочь, Рию, в школу. Семья известных личностей в полном составе отправилась на праздничную линейку 1 сентября, маркируя начало нового учебного года для их дочери. Гвоздева поделилась фотографиями с этого события на своей странице в Instagram.

На этот особенный день девочка выбрала черную юбку и белую рубашку с рисунками, которые дополнила белыми гольфами, украшенными крестами, и лоферами. Ярким акцентом в её образе был желтый пояс с кистями.

«Наш цветочек, в добрый путь. Уже третий класс, просто не верится, как летит время! Пусть тебя вдохновляет школа и полученные знания придают крылья уверенности. Любим тебя» - пишет Гвоздева.

В сети же были удивлены выбором наряда для дочери Гвоздевой:

«Все детки в вышиванках, а ваша девочка как на Хэллоуин одета; А в Запорожье первый звонок и обучение будут только онлайн! Разве это справедливо? Почему защищают только Киев, а на другие города плевать?; Гетры с крестами, неужели крестов не хватает… даже кисти (балабоны) в кацапских цветах;

Одной мне эти кисти, точнее цвета бросились в глаза?!; Мама и папа одеты празднично, девочка-на двойку! Одежда никудышная как для 1 сентября!; Зачем было пояс от своего платья ребенку цеплять, какой-то действительно не уместный наряд» - пишут Гвозедвой.

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