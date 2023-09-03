Ведуча проєкту "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, як їй живеться в Швейцарії.

Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз в 2021 році. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже кілька років, переїхавши ще до повномасштабного вторгнення, Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук вирішила похвалитися, як пройшло її літо, й показала добірку яскравих фото, засвітившись зокрема разом із чоловіком.

"Наша реальність навчила цінувати кожен момент життя, яким би він не був. Тому цього літа, яке вже минуло, я відчувала радість і вдячність в абсолютно різні миті. Коли з друзями прогулювалася по Базелю. Коли реалізували захід, до якого готувалися 2 місяці. Коли з коханим поїхала у відрядження. Коли була у справах в Женеві. Коли потрапила на концерт улюбленого гурту", — написала Іванна Онуфрійчук під світлинами.

Так, наприклад, до Дня Незалежності України Іванна Онуфрійчук вирішила влаштувати в Швейцарії "Сорочинський ярмарок".

"Це моменти різних масштабів, але кожен з них назавжди в моїй памʼяті. Хочеться, щоб якомога скоріше у такій добірці спогадів були кадри з дому, де спокій, перемога та мир❤️‍🩹", — додала зірка "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук.

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