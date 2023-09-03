Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз в 2021 году. Ее муж – непубличная личность. Известно, что у бизнесмена казахского происхождения миллионное состояние, и уже несколько лет, переехав еще до полномасштабного вторжения, Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук решила похвастаться, как прошло ее лето, и показала подборку якрких фото, засветившись вместе с мужем.

"Наша реальность научила ценить каждый момент жизни, каким бы он ни был. Поэтому этим летом, которое уже прошло, я испытывала радость и благодарность в совершенно разные мгновения. Когда с друзьями прогуливалась по Базелю. Когда реализовали мероприятие, к которому готовились 2 месяца. Когда с любимым уехала в командировку. Когда была по делам в Женеве. Когда попала на концерт любимой группы", — написала Иванна Онуфрийчук под фотографиями.

Так, например, ко Дню Независимости Украины Иванна Онуфрийчук решила устроить в Швейцарии "Сорочинскую ярмарку".

"Это моменты разных масштабов, но каждый из них навсегда в моей памяти. Хочется, чтобы как можно скорее в такой подборке воспоминаний были кадры из дома, где спокойствие, победа и мир", - добавила звезда "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук.

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