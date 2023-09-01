Українська співачка, переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос виїхала з України разом з чоловіком і дітьми.

Мешкати Санта Дімопулос буде у Дубаї, пише Politeka.net.

Дочка Санти Дімопулос, 4-річна Софія, вже навчається там у школі. З житлом теж немає проблем. Санта Дімопулос розповіла, що відразу знайшла супержитло для своєї родини, а школи, в які вона влаштувала дітей, теж знаходяться поруч із їхньою новою домівкою.

Переможниця «Танці з зірками» також розповіла, чому обрала саме ОАЕ.

«Абсолютна безпека. Робота чоловіка – йому потрібно постійно літати до Африки (з Дубая близько) і в нього офіс в Дубаї. Розвиток і масштабність. Тут дуже багато грошей, можливостей. Дуже розвинуті технології. Гарні умови для будівництва і ведення бізнесу», - перерахувала Дімопулос плюси переїзду до Дубаю.

Також Санта Дімопулос зазначила, що Дубаї – відмінне місце для інвестицій, а для дітей просто рай, томущо є все для дозвілля.

Кажучи про людей, переможниця «Танці з зірками», зазначила, що вони чемні, розмірені, доброзичливі.

«І головне – високий рівень життя. Стабільна і добре розвинута економіка», - додала Санта Дімопулос.

Також зірка «Танців з зірками» пояснила, члму не обрала для життя Іспанію.

«Відпочити залюбки, та не жити. По-перше, я тривожна. Оці усі історії з крадіжками мені дуже не подобаються. Безпека для мене приіоритет, як не крути. По друге, Іспанія бідна країна вцілому. Там важко працювати, багато податків, нюансів, вічна сієста», - розповіла Дімопулос, додавши, що, крім усього, не знає іспанської мови.

Додамо, що донька переможниці «Танці з зірками» ходитиме до приватного навчального закладу у Дубаї. Дімопулос віддала Софію до Швейцарської міжнародної наукової школи.

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