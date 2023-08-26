Танцюрист Дмитро Дікусар, який після початку повномасштабного вторгнення росії сміливо став на захист батьківщини, тому рідко з'являється в соціальних мережах або говорить про службу у ЗСУ. Екс-дружина Дікусара, хореограф Альона Шоптенко зізналася, що зовсім не була вражена, коли дізналася про його рішення вирушити на передову.

Шоптенко поділилася, що не здивувалася від цієї новини. Вона знає колишнього чоловіка і розуміє, що він завжди мав високі моральні принципи. Відповідаючи на запитання про те, чи спілкувалася вона із Дмитром, вона зазначила, що вони підтримують зв'язок, але не надто часто.

"Він не може говорити, де він. Не може бути такого діалогу. У нас є спільний знайомий, з яким він більше спілкується. І я від нього дізнаюся про якісь новини. Ми спілкувалися якось. Я завжди боюся щось не те запитати. - поділилася Шоптенко, зізнавшись, чому не спілкується з Дікусаром надто часто.

Вона також висловила свою повагу та вдячність Дмитру Дікусару. За її словами, вони завжди мали добрі стосунки та успішно співпрацювали на роботі. Шоптенко зізнається, що у цій обстановці вона відчуває певний занепокоєння, але вірить у те, що все буде добре.

Раніше зірка проекту "Танці зі зірками" Дікусар також звернувся до українців із потужним закликом.

"Живіть, радійте життю, улюблені українці, але не забувайте, яку ціну за це заплатили і платять ті, хто цінує ваше життя більше за своє. І дякую, що невтомно допомагаєте Збройним Силам!", — пише Дмитро Дікусар.

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