Танцор Дмитрий Дикусар, который после начала полномасштабного вторжения рф смело встал на защиту родины, поэтому редко появляется в социальных сетях или говорит о службе в ВСУ. Экс-жена Дикусара, хореограф Алена Шоптенко призналась, что совсем не была крайне удивлена, когда узнала о его решении отправиться на передовую.

Шоптенко поделилась, что не испытала удивления от этой новости. Она знает бывшего мужа и понимает, что у него всегда были высокие моральные принципы. Отвечая на вопрос о том, общалась ли она с Дмитрием, она отметила, что они поддерживают связь, но не слишком часто.

"Он не может говорить, где он. Не может быть такого диалога. У нас есть общий знакомый, с которым он больше общается. И я от него узнаю какие-нибудь новости. Мы общались однажды. Я всегда боюсь что-то не то спросить" - поделилась Шоптенко, признавшись, почему не общается с Дикусаром слишком часто.

Она также выразила свое уважение и признательность Дмитрию Дикусару. По ее словам, они всегда имели хорошие отношения и успешно сотрудничали на работе. Шоптенко признается, что в данной обстановке она чувствует определенное беспокойство, но верит в то, что все будет хорошо.

Ранее звезда проекта "Танці з зірками" Дикусар также обратился к украинцам с мощным призывом.

"Живите, радуйтесь жизни, любимые украинцы, но не забывайте, какую цену за это заплатили и платят те, кто ценит вашу жизнь больше своей. И спасибо, что без устали помогаете Вооруженным Силам!", — пишет Дмитрий Дикусар.

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