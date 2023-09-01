Украинская певица, победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос уехала из Украины вместе с мужем и детьми.

Жить Санта Димопулос будет в Дубае, пишет Politeka.net.

Дочь Санты Димопулос, 4-летняя София, уже учится там в школе. С жильем тоже нет проблем. Санта Димопулос рассказала, что сразу нашла супержилье для своей семьи, а школы, в которые она устроила детей, тоже находятся рядом с их новым домом.

Победительница «Танцы со звездами» также рассказала, почему выбрала именно Дубаи.

«Абсолютная безопасность. Работа мужа – ему нужно постоянно летать в Африку (из Дубая близко) и у него офис в Дубаи. Развитие и масштабность. Здесь очень много денег, возможностей. Очень развиты технологии. Хорошие условия для пострения и ведения бизнеса», - перечислила Димопулос плюсы переезда в Дубай.

Также Санта Димопулос отметила, что Дубаи – отличное место для инвестиций, а для детей просто рай, потому что есть все для досуга.

Говоря о людях, победительница «Танцы со звездами», отметила, что они вежливые, размеренные, дружелюбные.

«И главное – высокий уровень жизни. Стабильная и хорошо развитая экономика», - добавила Санта Димопулос.

Также звезда «Танцев со звездами» объяснила, что не выбрала для жизни Испанию.

«Отдохнуть охотно, но не жить. Во-первых, я тревожная. Эти истории с воровством мне очень не нравятся. Безопасность для меня приоритет, как ни крути. Во вторых, Испания бедная страна в целом. Там тяжело работать, много налогов, нюансов, вечная сиеста», - рассказала Димопулос, добавив, что кроме всего не знает испанского языка.

Добавим, что дочь победительницы «Танцы со звездами» будет ходить в частное учебное заведение в Дубаи. Димопулос отдала Софию в Швейцарскую международную научную школу.

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