Прима-балерина і суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар звернулася до українців з важливою інформацією.

Катерина Кухар повідомила, що Олександру Шаповалу посмертно присуджено заслужену нагороду.

«Друг, викладач, талановитий артист України та соліст балету Національної опери імені Т. Г. Шевченка, Олександр Шаповал, отримав посмертно від Президента орден князя Ярослава Мудрого V ступеня за його неймовірний внесок у розвиток України», - повідомила Катерина Кухар на своїй сторінці в Інстаграм.

Кухар додала: «Він завжди був надзвичайним – своїм талантом, відданістю та пристрасністю».

Катерина Кухар також звернулася до українців із запрошенням на життєствердну виставу «Грек Зорба», яка відбудеться 15 вересня у Національній Опері, присвячену пам’яті Олександра Шаповала.

«Олександр Шаповал – справжній герой, який своєю відвагою і мужністю залишиться прикладом для нас усіх в будь-якій справі», - зазначила Катерина Кухар.

У коментарях підписники Катерини Кухар зізнаються, що їм навіть не віриться, що з дня загибелі Олександра Шаповала пройшов вже цілий рік а також закликають цінувати таланти України, «поки вони живі».

«Вічна та світла пам’ять Герою. Гинуть найкращі. Серце крається. Сумно»,

«Вічна памʼять нашому герою , нашому талановитому Олександру, завжди в серці»,

«Якою ціною, дякуємо, сім'ї співчуття!», «Вічна памʼять. Навіть не віриться, що майже рік пройшов»,

«Йдуть найкращі! Вічна пам‘ять!».

Заслужений артист України, соліст балету Національної опери України імені Т. Г. Шевченка Олександр Шаповал загинув на фронті 12 вересня минулого року.

Артист воював у ЗСУ, куди записався добровольцем на початку повномасштабної війни України з Росією. На фронті Олександр був гранатометником. Загинув на Донецькому напрямку біля Майорська.

«Серце відмовляється в це вірити…Сьогодні ворог забрав життя Шаповала Олександра Миколайовича. Заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC.Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям… тому що він один з небагатьох, хто жив сценою…А тепер його танець став вічним….», – писала про загибель артиста Катерина Кухар.

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