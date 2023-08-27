Актриса театру і кіно, телеведуча Ольга Сумська опублікувала важкі кадри, на які неможливо дивитись спокійно.

Ольга Сумська розмістила на своїй сторінці в Інстаграм відео з полю боя, яке записав один з українських захисників. Молодий хлопчина на відео звератється до своє мами на тлі потужних вибухів.

Захисник каже мамі, що дуже її любить, що знав, куди йшов.

«… Якщо не виживу, поховайте мене коло діда і Сашуні. Я вас дуже сильно люблю…», - каже молодий Герой.

У підписі до відео, яке розмістила Ольга Сумська, повідомляється, що, на жаль, автор цих щемливих кадрів загинув:

«Він не вижив. Вічна пам’ять герою. Цвіт нації – наші захисники…».

У коментарях до відео, яке розмістили в мережі TikTok, українці, приголомшені новою втратою, висловлюють слова співчуття родині і близьким Героя, оплакують, що Україна втрачає своїх кращих синів:

«Боже, бідна мамочка. Плачу. Царство Небесне Герою!», «Дякую, тобі дитино,що захищав нашу Землю.Ннизький уклін,співчуття рідним. Біль і сльози..»,

«Хлопчик!!! Геть дитина...як знайти слів подяки мамі за такого сина. Господи дай сили батькам!!! Низький уклін»,

«Найстрашніше відео, що може побачити мати. Прощання сина. Прийміть щирі співчуття. І дякую за життя. Героям Слава. Вічна».

Нагадаємо, що днями Ольга Сумська святкувала свій день народження. Актрисі виповнилося 57 років.

«Рідний Київ, Дніпро, Україна. Це найбільше щастя про яке можна мріяти - бути ТУТ І ЗАРАЗ в свій день народження вдома! Я дякую Всевишньому за цю можливість бути корисною для своєї країни в цей буремний час…», - писала на своїй сторінці в Інстаграм Ольга Сумська.

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