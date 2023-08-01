Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська займається волонтерством та допомагає постраждалим з початку вторгнення окупантів на наші землі. Артистка також активно виступає у театрі та їздить містами в рамках спеціальних турів, підтримуючи українців.

На цей раз Ольга Сумська поділилася важкими кадрами після удару росіян по житловому будинку у Кривому Розі. Як відомо, російські злочинці такували місто балістичними ракетами: одна потрапила до житлової багатоповерхівки, інша – до навчального закладу, про що й розповіла Сумська.

«Кривий Ріг, Херсон, Харків…31 липня…Жах…Біль…Ненависть…» - пише Ольга Сумська під добіркою кадрів. Артистка продовжує висвітлювати ситуацію та ділиться інформацією з шанувальниками, щоб не дати нікому забути: у нас триває війна.

«Господи, коли тільки кінець цього жаху нас вбивають по всій Україні, а Захід спостерігає спокійно як гинуть маленькі діти, чи залишаються сиротами, як українці гинуть, бо вони бідні не можуть, і не хочуть нам допомогти небо закрити;

Коли вже буде та кара небесна? Так безжально вбивати людей; І весь світ спостерігає, як нас убивають прямо вдома; Немає слів таке описати ((на землі сміття це рф, що гниє сміття; ми не повинні розслаблятися, потрібно більше підтримки; Жах, коли це вже скінчиться; Як вижити і вистояти в цій страшній війні» - пишуть українці під постом Ольги Сумської).

Також раніше Ольга Сумська підтримала постраждалих українців, опублікувавши кадри з Дніпра. Тоді окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки є ще пошкодження, чотири будинки поряд також постраждали від ударів.

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