Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская занимается волонтерством и помогает пострадавшим с начала вторжения оккупантов на наши земли. Артистка также активно выступает в театре и ездит по городам в рамках специальных туров, поддерживая украинцев.

В этот раз Ольга Сумская поделилась тяжелыми кадрами после удара россиян по жилому дому в Кривом Роге. Как известно, российские преступники таковали город баллистическими ракетами: одна попала в жилую многоэтажку, другая – в учебное заведение, о чем и рассказала Сумская.

«Кривой Рог, Херсон, Харьков…31 июля…Ужас…Боль…Ненависть…» - пишет Ольга Сумская под подборкой кадров. Артистка продолжает освещать ситуацию и делится информацией с поклонниками, чтобы не дать никому забыть: у нас идет война.

«Господи, когда только конец этого ужаса, нас убивают по всей Украине, а Запад наблюдает спокойно как гибнут маленькие дети, или остаются сиротами, как украинцы гибнут, потому что они бедные не могут, и не хотят нам помочь небо закрыть;

Когда уже будет та кара небесная? Так безжалостно убивать людей; И весь мир наблюдает, как нас убивают прямо дома; Нет слов такое описать ((на земле мусор это рф, гниющий мусор; мы не должны расслабляться, нужно больше поддержки; Ужас, когда это уже кончится; Как выжить и выстоять в этой страшной войне» - пишут украинцы под постом Ольги Сумской.

Также ранее Ольга Сумская поддержала пострадавших украинцев, опубликовав кадры с Днепра. Тогда кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения, четыре дома рядом также пострадали от ударов.

Последние новости Украины:

Напомним, Сумская эмоционально обратилась к украинцам после тяжелой новости: "Боль и страшная ярость...".

Как сообщала Politeka, "Пока мы собираем ребятам на фронт!": Сумская высмеяла новость о реконструкции столовой в Киеве за миллионы.

Также Politeka писала, что "Она не может так…": звезда сериала "Кухня" Кузнецова рассказала, почему дочь Сумской осталась в России.