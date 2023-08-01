Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская занимается волонтерством и помогает пострадавшим с начала вторжения оккупантов на наши земли. Артистка также активно выступает в театре и ездит по городам в рамках специальных туров, поддерживая украинцев.
В этот раз Ольга Сумская поделилась тяжелыми кадрами после удара россиян по жилому дому в Кривом Роге. Как известно, российские преступники таковали город баллистическими ракетами: одна попала в жилую многоэтажку, другая – в учебное заведение, о чем и рассказала Сумская.
«Кривой Рог, Херсон, Харьков…31 июля…Ужас…Боль…Ненависть…» - пишет Ольга Сумская под подборкой кадров. Артистка продолжает освещать ситуацию и делится информацией с поклонниками, чтобы не дать никому забыть: у нас идет война.
«Господи, когда только конец этого ужаса, нас убивают по всей Украине, а Запад наблюдает спокойно как гибнут маленькие дети, или остаются сиротами, как украинцы гибнут, потому что они бедные не могут, и не хотят нам помочь небо закрыть;
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Когда уже будет та кара небесная? Так безжалостно убивать людей; И весь мир наблюдает, как нас убивают прямо дома; Нет слов такое описать ((на земле мусор это рф, гниющий мусор; мы не должны расслабляться, нужно больше поддержки; Ужас, когда это уже кончится; Как выжить и выстоять в этой страшной войне» - пишут украинцы под постом Ольги Сумской.
Также ранее Ольга Сумская поддержала пострадавших украинцев, опубликовав кадры с Днепра. Тогда кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения, четыре дома рядом также пострадали от ударов.
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Напомним, Сумская эмоционально обратилась к украинцам после тяжелой новости: "Боль и страшная ярость...".
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