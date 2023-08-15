Ольга Сумська похизувалася відпочинком у Сатанові. Курортному селищі, в якому разташовано багато санаторіїв, готелей і комплексів.

Як виявилося, Ольга Сумська зупинилася в «унікальний санаторно-курортному комплексі, що не має аналогів в Україні та Європі».

«Просто вражаючий рівень і масштаб курорту! І головне – лікувально-оздоровчому курорті! Три поверхи процедур….», - похвалилася Ольга Сумська відпочинком на своїй сторінці в Інстаграм.

Сумська також розповіда, що у цьому комплексі консультації надають провідні лікарі, медичне і діагностичне обладнання новітнє, а підхід до кожного гостя індивідуальний.

Хизування розкішним відпочинком роздратувало підписників Ольги Сумської. В актриси запитали, скільки бійців зараз проходять реабілітацію у цьому комплексі, а також, чи не хоче вона приїхати до Бахмуту і Мар’їнки.

«Скажіть краще Олічка скільки коштує такий відпочинок? Бо ті, хто його може дозволити на війні не знаходяться…,чи не так. І не доходить ніяк і не розумію, навіщо виставляти свої відпочинки, хто б ти не був»,

«Скільки поранених хлопців в місяць відновлюються в цьому прекрасному місці?»,

«Ольго, з великою повагою до Вас, обожню всі Ваші роботи! Розумі , що це свого роду реклама цього закладу, де ви перебуваєте. Але більшість людей нашої країни це матері і родичі наших бійців. Реакція буде від них негативною. Тому як реабілітувати свого пораненого Воїна, вони платять свої кошти. Країна в горі і матері обливаються сльозами. І радіти їм за чужий відпочинок аж ніяк не хочеться»,

«Скільки військових там лікується і які родини можуть собі таку розкіш дозволити, мільйонери хіба, трохи не для українців простих роботях таке лікування»,

«Як це насправді гарно, коли людина дбає про себе,оздоровлюється. Але зараз в цей час, коли півкраїни лишилося без своїх домівок, коли зі всіх сторін лунають вибухи і не знаєш, куди бігти і куди впаде ракета ви, Олю, відпочиваєте і хизуєтесь цими фото і відео. Так, може, приїдете до Бахмуту, Мар’їнки, Угледару і тут перезавантажитесь?»,

«Та оздоровлюйтесь мовчки. Не терзайте душу тим, в кого немає грошей на таке, хоч потреба в курлікуванні є, тим, хто по окопах, хто втратив свої будинки»,

«Відпочиаають дуже заморені, такі як Віталік з Олею. Якісь криві зеркала в країні. Важкопоранені оббивають пороги лікарень, а заморені артісти відпочивають в найдорожчих СПА», - пишуть розлючені українці на сторінці Ольги Сумської в Інстаграм.

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