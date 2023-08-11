Судячи з кадрів, які Ольга Сумська опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм, чергова гучна сварка сталася під час повітряної тривоги.
Сумська повідомила, що ховається в кладовці.
«Сидимо в кладовці. Гучно», - розповіла Сумська, показуючи своїх маленьких красунь, песиків породи чихуахуа – Джесіку і Жасмін.
«Іноді конфліктно», - прокоментувала Ольга Сумська кадри гучної сварки, яка раптом вибухнула між собачками.
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Одна з собак навіть кинулася на свою подружку, яка знаходилась на той момент на руках акторки і гарчала.
Зазначимо, що Джесіка старша за Жасмін. Її Сумській подарував Віталій Борисюк у 2015-му році.
Нагадаємо, що 3 серпня Ольга Сумська повідомила про горе в родині – пішов з життя батько її чоловіка ВІталія Борисюка.
«Пішов з життя Микола Петрович Борисюк. Глибокі співчуття Віталію та сестрі Наталі…Світла памʼять нашому дорогому,найдобрішому в світі батьку і дідусеві,моєму неймовірному свекру! Летіть,наш рідний».
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