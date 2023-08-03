У родині відомої української актриси та телеведучої Ольги Сумської переживають трагедію.

Ольга Сумська повідомила про те, що сталося на своїй сторінці в Інстаграм, пише Politeka.net.

«Пішов з життя Микола Петрович Борисюк…», - повідомила Сумська, висловивши співчуття своєму чоловікові, Віталію Борисюку і його сестрі Наталі.

«Світла памʼять нашому дорогому, найдобрішому в світі батьку і дідусеві, моєму неймовірному свекру! Летіть, наш рідний», - написала Сумська в Інстаграм, опублікувавши також світлину, на якій члени родини щасливо посміхаються поруч з Миколою Борисюком.

Горе в родині Ольги Сумської і Віталія Борисюка торкнулося сердець колег актриси, друзів і звичайних українців. На сторінці Сумській і членам її родини висловлюють слова співчуття і підтримки:

«Щирі співчуття! Світла пам’ять!»,

«Співчуваю, тримайтеся»,

«Світла пам'ять. Хай спочиває в мирі...🕯Найщиріші співчуття родині...»,

«Співчуваю... Важко пережити цю війну літнім людям»,

«Ольга, прийміть найщиріші співчуття Вашій родині. Тепер Ваш свекор янгол який буде Вас оберігати з неба... Царство Небесне».

Останні новини України:

Ольга Сумська поділилиася важкими кадрами і зачепила українців акуальною темою.

Також повідомлялось, що Сумська поділилася з українцями важкою новиною.

Крім того, Politeka.net писала, що Ольга Сумська з болем висловилася про доньку, яка живе у Москві.