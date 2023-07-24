Відома актриса Ольга Сумська розповіла про тяжку подію, яка схвилювала не лише її.

Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська , яка разом із чоловіком-актором Віталієм Борисюком багато виступає на підтримку постраждалих українців, поділилася тяжкою новиною після удару росіян. Як відомо, на цей раз російські злочинці зруйнували історичний центр Одеси.

«Одеса …23 липня… Матінка Божа… Чергова ніч терору… Поранені, загиблий…. Внаслідок ракетної атаки було зруйновано Свято-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Чи буде реакція від ЮНЕСКО? Руйнується спадщина!🙏

З-під завалів вдалося дістати Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. Співчуваємо вам, дорогі наші одесити! Страшний біль! – поділилася Ольга Сумська.

Посаду Сумської також підтримали й інші українці:

«У виродків нічого немає святого…. Господи ..... який жах; Хто пише, що Одеса – це росія, щоб у них руки відсохли. Ми не були росією і не будемо; Коли це скінчиться? Усі чекають коли Україну зітруть з лиця землі?; чисте зло... з надр темних світів».

За словами Сумської, їй весь цей час дістається від хейтерів, але є й ті, хто підтримує актрису. Як відомо, старша дочка Ольги Сумської від першого шлюбу Антоніна Паперна живе у Москві зі своїм чоловіком – російським актором Володимиром Ягличем, пара виховує двох дітей.

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Нагадаємо, Сумська емоційно звернулася до українців після тяжкої новини: "Біль і страшна лють...".

Як повідомляла Politeka, "Поки ми збираємо хлопцям на фронт!": Сумська висміяла новину про реконструкцію їдальні у Києві за мільйони.

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