Известная актриса Ольга Сумская рассказала о тяжелом событии, которое взволновало не только ее.

Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая вместе с мужем-актером Виталием Борисюком много выступает в поддержку пострадавших украинцев, поделилась тяжелой новостью после удара россиян. Как известно, в этот раз российские преступники разрушили исторический центр Одессы.

«Одесса …23 июля… Матушка Божья… Очередная ночь террора… Раненые, погибший…. В результате ракетной атаки был ЗРУШЕН Свято-Преображенский кафедральный собор в Одессе. Будет ли реакция от ЮНЕСКО? Разрушается наследие!🙏

Из-под завалов удалось достать Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы. Сочувствуем вам, дорогие наши одесситы!!! Страшная боль!» - поделилась Ольга Сумская.

Пост Сумской также поддержали и другие украинцы:

«У уродов ничего нет святого…. Господи….. какой ужас; Кто пишет что Одесса – это россия, что бы у них руки отсохли. Мы не были россией и не будем; Когда это кончится??? Все ждут когда Украину сотрут с лица земли?; чистое зло... из недр темных миров».

По словам Сумской также, ей все это время достается от хейтеров, но есть и те, кто поддерживает актрису. Как известно, старшая дочь Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная живет в Москве со своим мужем – российским актером Владимиром Яглычом, пара воспитывает двоих детей.

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Напомним, Сумская эмоционально обратилась к украинцам после тяжелой новости: "Боль и страшная ярость...".

Как сообщала Politeka, "Пока мы собираем ребятам на фронт!": Сумская высмеяла новость о реконструкции столовой в Киеве за миллионы.

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