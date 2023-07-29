Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська , яка разом із чоловіком-актором багато виступає на підтримку постраждалих українців, поділилася важкими кадрами після трагедії у Дніпрі. Вночі окупанти знову вдарили по місту, внаслідок чого кілька попадань.

Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки є ще пошкодження, чотири будинки поряд також постраждали від ударів. Постраждали й люди, серед яких двоє дітей. У зв'язку з тим, що у комплексі не мешкали люди, обійшлося без загиблих.

Ольга Сумська підтримала постраждалих українців, опублікувавши кадри з Дніпра.

«Дніпро…Жах😢 Терор…» - пише Сумська під відео.

«Чому ми не можемо дати таку оборотку на Москву: ((щоб вони бігли зі своїх будинків як сарана! Паскуди; будьте прокляті на віки, виродки; Як я їх ненавиджу, тримайтеся українці; У мене одне питання в голові. ЗА ЩО!! ! Нелюди!;

😢боже відведи цей жах від України, від наших людей, дітей, від нашої землі; Кацапи недороблені, виродки безмозкі; Ненавиджу вирішу! Усіх до одного» – пишуть обурені українці під постом Сумської.

За словами Сумської, їй весь цей час дістається від хейтерів, але є і ті, хто підтримує актрису. Як відомо, старша дочка Ольги Сумської від першого шлюбу Антоніна Паперна живе у Москві зі своїм чоловіком – російським актором Володимиром Ягличем, пара виховує двох дітей.

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Нагадаємо, Сумська емоційно звернулася до українців після тяжкої новини: "Біль і страшна лють...".

Як повідомляла Politeka, "Поки ми збираємо хлопцям на фронт!": Сумська висміяла новину про реконструкцію їдальні у Києві за мільйони.

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