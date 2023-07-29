Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая вместе с мужем-актером много выступает в поддержку пострадавших украинцев, поделилась тяжелыми кадрами после трагедии в Днепре. Ночью оккупанты вновь ударили по городу, в результате чего есть несколько попаданий.

Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения, четыре дома рядом также пострадали от ударов. Пострадали и люди, среди которых двое детей. В связи с тем, что в комплексе не проживали люди, обошлось без погибших.

Ольга Сумская поддержала пострадавших украинцев, опубликовав кадры с Днепра.

«Днепр…Ужас😢 Террор…» - пишет Сумская под видео.

«Почему мы не можем дать такую оборотку на Москву: ((чтобы они бежали из своих домов как саранча! Паскуды; будьте прокляты на веки, уроды; Как я их ненавижу, держитесь украинцы; У меня один вопрос в голове. За ЧТО!!! Нелюди!;

😢боже уведи этот ужас от Украины, от наших людей, детей, от нашей земли; Кацапы недоделаны, уроды безмозглые; Ненавижу рашу!!! Всех к одному» - пишут возмущенные украинцы под постом Сумской.

По словам Сумской также, ей все это время достается от хейтеров, но есть и те, кто поддерживает актрису. Как известно, старшая дочь Ольги Сумской от первого брака Антонина Паперная живет в Москве со своим мужем – российским актером Владимиром Яглычом, пара воспитывает двоих детей.

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Напомним, Сумская эмоционально обратилась к украинцам после тяжелой новости: "Боль и страшная ярость...".

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