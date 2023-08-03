Ольга Сумская сообщила о случившемся на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
«Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк…», - сообщила Сумская, выразив соболезнования своему мужу, Виталию Борисюку и его сестре Наталье.
«Светлая память нашему дорогому, самому хорошему в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру! Летите, наш родной», - написала Сумская в Инстаграм, опубликовав также фотографию, на которой члены семьи счастливо улыбаются рядом с Николаем Борисюком.
Горе в семье Ольги Сумской и Виталия Борисюка коснулось сердец коллег актрисы, друзей и обычных украинцев. На странице Сумской и членам ее семьи выражают слова сочувствия и поддержки:
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«Искренние соболезнования! Светлая память!»,
«Сочувствую, держитесь»,
«Светлая память. Пусть покоится в мире...🕯Самые искренние соболезнования семье...»,
«Сочувствую... Трудно пережить эту войну пожилым людям»,
«Ольга, примите искренние соболезнования Вашей семье. Теперь ваш свекор ангел, который будет вас оберегать с неба... Царство Небесное» .
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