Актрисе театра и кино, телеведущей Ольге Сумской приходится вмешиваться в конфликтные ситуации, которые вспыхивают в ее доме.

Судя по кадрам, которые Ольга Сумская опубликовала на своей странице в Инстаграм, очередная громкая ссора произошла во время воздушной тревоги.

Сумская сообщила, что прячется в кладовке.

«Сидим в кладовке. Громко», - рассказала Сумская, показывая своих маленьких красавиц, собачек породы чихуахуа – Джессику и Жасмин.

«Иногда конфликтно», – прокомментировала Ольга Сумская кадры громкой ссоры, которая внезапно вспыхнула между собачками.

Одна из собак даже бросилась на свою подружку, которая находилась на тот момент на руках актрисы и рычала.

Отметим, что Джессика старше Жасмин. Ее Сумской подарил Виталий Борисюк в 2015 году.

Напомним, что 3 августа Ольга Сумская сообщила о горе в семье – ушел из жизни отец ее мужа Виталия Борисюка.

«Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк. Глубокие соболезнования Виталию и сестре Наталье…Светлая память нашему дорогому, самому хорошему в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру! Летите, наш родной».

Последние новости Украины:

Ольга Сумская встревожила кадрами после удара по жилому дому.

Также сообщалось, что Ольга Сумская с болью высказалась о дочери, которая живет в Москве.

Напомним также, что Ольга Сумская высмеяла новость о реконструкции столовой в Киеве за миллионы.