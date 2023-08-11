Судя по кадрам, которые Ольга Сумская опубликовала на своей странице в Инстаграм, очередная громкая ссора произошла во время воздушной тревоги.
Сумская сообщила, что прячется в кладовке.
«Сидим в кладовке. Громко», - рассказала Сумская, показывая своих маленьких красавиц, собачек породы чихуахуа – Джессику и Жасмин.
«Иногда конфликтно», – прокомментировала Ольга Сумская кадры громкой ссоры, которая внезапно вспыхнула между собачками.
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Одна из собак даже бросилась на свою подружку, которая находилась на тот момент на руках актрисы и рычала.
Отметим, что Джессика старше Жасмин. Ее Сумской подарил Виталий Борисюк в 2015 году.
Напомним, что 3 августа Ольга Сумская сообщила о горе в семье – ушел из жизни отец ее мужа Виталия Борисюка.
«Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк. Глубокие соболезнования Виталию и сестре Наталье…Светлая память нашему дорогому, самому хорошему в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру! Летите, наш родной».
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