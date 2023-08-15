Ольга Сумская похвасталась отдыхом в Сатанове. Курортный поселок, в котором расположено много санаториев, гостиниц и комплексов.

Как оказалось, Ольга Сумская остановилась в «уникальном санаторно-курортном комплексе, не имеющем аналогов в Украине и Европе».

«Просто поразительный уровень и масштаб курорта! И главное – лечебно-оздоровительном курорте! Три этажа процедур…», - похвасталась Ольга Сумская отдыхом на своей странице в Инстаграм.

Сумская также рассказывает, что в этом комплексе консультации предоставляют ведущие врачи, медицинское и диагностическое оборудование новейшее, а подход к каждому гостю индивидуален.

Хвастовство роскошным отдыхом разозлило подписчиков Ольги Сумской. У актрисы спросили, сколько бойцов сейчас проходят реабилитацию в этом комплексе, а также, не хочет ли она приехать в Бахмут и Марьинку.

«Скажите лучше, Олечка, сколько стоит такой отдых? Ибо те, кто его может позволить на войне не находятся…, не правда ли. И не доходит никак и не понимаю, зачем выставлять свои отпуска, кто бы ты ни был»,

«Сколько раненых ребят в месяц восстанавливаются в этом прекрасном месте?»,

«Ольга, с большим уважением к Вам, обожаю все Ваши работы! Понимаю, что это своего рода реклама этого заведения, где вы находитесь. Но большинство людей нашей страны – это матери и родственники наших бойцов. Реакция будет от них отрицательной. Потому как за реабилитацию своего раненого Воина они платят свои средства. Страна в горе и матери обливается слезами. И радоваться им за чужой отдых отнюдь не хочется»,

«Сколько военных там лечится и какие семьи могут себе такую ​​роскошь позволить, миллионеры разве, чуть ли не для украинцев простых работах такое лечение»,

«Как это действительно хорошо, когда человек заботится о себе, оздоравливается. Но сейчас в это время, когда полстраны осталось без своих домов, когда со всех сторон раздаются взрывы и не знаешь, куда бежать и куда упадет ракета вы, Оля, отдыхаете и кичитесь этими фото и видео. Так, может, приедете в Бахмут, Марьинку, Угледар и тут перезагрузитесь?»,

«Да оздоравливайтесь молча. Не терзайте душу тем, у кого нет денег на такое, хотя потребность в курлечении есть, тем, кто по окопам, кто потерял свои дома",

«Отдыхают очень заморенные, такие как Виталик с Олей. Какие-то кривые зеркала в стране. Тяжелораненые обивают пороги больниц, а заморенные артисты отдыхают в самых дорогих СПА» , - пишут разъяренные украинцы на странице Ольги Сумской в ​​Инстаграм.

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