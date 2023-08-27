Актриса театра и кино, телеведущая Ольга Сумская опубликовала тяжелые кадры, на которые невозможно смотреть спокойно.

Ольга Сумская разместила на своей странице в Инстаграм видео с поля боя, которое записал один из украинских защитников. Молодой парень на видео обращается к своей маме на фоне мощных взрывов.

Защитник говорит маме, что очень любит ее, что знал, куда шел.

«…Если не выживу, похороните меня возлеи Сашуни. Я вас очень люблю…», - говорит молодой Герой.

В подписи к видео, которое разместила Ольга Сумская, сообщается, что, к сожалению, автор этих щемящих кадров погиб:

«Он не выжил. Вечная память герою. Цвет нации – наши защитники…».

В комментариях к видео, которое разместили в сети TikTok, украинцы, ошеломленные новой потерей, выражают соболезнования семье и близким Героя, оплакивают, что Украина теряет своих лучших сыновей:

«Боже, бедная мамочка. Плачу. Царство Небесное Герою!»,

«Спасибо, тебе, дитя, защищавшее нашу Землю. Низкий поклон, соболезнование родным. Боль и слезы..»,

«Мальчик!!! Совсем ребенок... как найти слова благодарности маме за такого сына. Господи дай силы родителям!!! Низкий поклон»,

«Самое страшное видео, которое может увидеть мать. Прощание сына. Примите искренние соболезнования. И спасибо за жизнь. Героям Слава. Вечная» .

Напомним, что на днях Ольга Сумская отмечала свой день рождения. Актрисе исполнилось 57 лет.

«Родной Киев, Днепр, Украина. Это самое большое счастье о котором можно мечтать – быть ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС в свой день рождения дома! Я благодарю Всевышнего за эту возможность быть полезной для своей страны в это бурное время…», - писала на своей странице в Инстаграм Ольга Сумская.

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