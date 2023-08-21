Актриса та телеведуча Ольга Сумська порушила важливу тему разом з українцями, але спровокувала серйозні суперечки.

Відома українська актриса театру та кіно Ольга Сумська поділилася важкими фото та відео. Як відомо, внаслідок ракетного удару у Чернігові загинуло безліч людей, серед яких також і маленька дитина. Про подію розповіла і сама Сумська, порушивши досить непросту тему.

«Чернігів… 19 серпня… Жах і біль… Театр Шевченка, центр міста…‼️Сьогодні велике свято Преображення Господнього! Але хіба це зупиняло чудовисько? Глибокі співчуття сім'ям загиблих та постраждалих! 🙏» - ділиться Сумська.

Українці почали сперечатися з приводу того, що сталося:

«Чимось схожий на Маріуполь! Але чомусь усі забули вже про Маріуполь та про загибель 100 тис людей!; Загалом навіщо та виставка була? Щоб що комусь показати? Дурне, вибачте, рішення під час війни у ​​прикордонному місті;

Які виставки? Робити все треба тихо. Задовбали ці піарники. Війна не закінчилася, і решісти ніде не поділися. Люди думайте головами» – сперечаються українці під постом Сумської.

Зазначимо, раніше під час невеликої відпустки у Хмельницькій області українська актриса Ольга Сумська викликала різноспрямовані реакції у соціальних мережах. Користувачі почали висловлювати своє невдоволення щодо вибору знаменитості на користь лікувального санаторію в умовах воєнних дій.

Проте Ольга Сумська вирішила відповісти на цю критику та звернулася до неї безпосередньо.

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Також повідомлялось, що Сумська поділилася з українцями важкою новиною.

Крім того, Politeka.net писала, що Ольга Сумська з болем висловилася про доньку, яка живе у Москві.