Відома українська актриса театру та кіно Ольга Сумська поділилася важкими фото та відео. Як відомо, внаслідок ракетного удару у Чернігові загинуло безліч людей, серед яких також і маленька дитина. Про подію розповіла і сама Сумська, порушивши досить непросту тему.
«Чернігів… 19 серпня… Жах і біль… Театр Шевченка, центр міста…‼️Сьогодні велике свято Преображення Господнього! Але хіба це зупиняло чудовисько? Глибокі співчуття сім'ям загиблих та постраждалих! 🙏» - ділиться Сумська.
Українці почали сперечатися з приводу того, що сталося:
«Чимось схожий на Маріуполь! Але чомусь усі забули вже про Маріуполь та про загибель 100 тис людей!; Загалом навіщо та виставка була? Щоб що комусь показати? Дурне, вибачте, рішення під час війни у прикордонному місті;
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Які виставки? Робити все треба тихо. Задовбали ці піарники. Війна не закінчилася, і решісти ніде не поділися. Люди думайте головами» – сперечаються українці під постом Сумської.
Зазначимо, раніше під час невеликої відпустки у Хмельницькій області українська актриса Ольга Сумська викликала різноспрямовані реакції у соціальних мережах. Користувачі почали висловлювати своє невдоволення щодо вибору знаменитості на користь лікувального санаторію в умовах воєнних дій.
Проте Ольга Сумська вирішила відповісти на цю критику та звернулася до неї безпосередньо.
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Ольга Сумська поділилиася важкими кадрами і зачепила українців акуальною темою.
Також повідомлялось, що Сумська поділилася з українцями важкою новиною.
Крім того, Politeka.net писала, що Ольга Сумська з болем висловилася про доньку, яка живе у Москві.