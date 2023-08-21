Актриса и телеведущая Ольга Сумская подняла важную тему вместе с украинцами, но спровоцировала серьезные споры.

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась тяжелыми фото и видео. Как известно, в результате ракетного удара в Чернигове погибло множество людей, среди которых также и маленький ребенок. О произошедшем рассказала и сама Сумская, подняв довольно непростую тему.

«Чернигов… 19 августа…Ужас и боль…Театр Шевченко, центр города…‼️Сегодня великий праздник Преображения Господн🙏🏻! Но разве это останавливало чудовище? Глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших!🙏» - делится Сумская.

Украинцы принялись спорить по поводу случившегося:

«Чем-то похож на Мариуполь! Но почему-то все забыли уже о Мариуполе и о гибели 100 тыс человек!; Вообще зачем та выставка была? Чтобы что кому показать? Глупое, простите, решение во время войны в пограничном городе;

Какие выставки?! Делать все нужно тихо. Задолбали эти пиарщики. Война не закончилась, и решисты нигде не делись. Люди думайте головами» - спорят украинцы под постом Сумской.

Отметим, ранее во время небольшого отпуска в Хмельницкой области, украинская актриса Ольга Сумская вызвала разнонаправленные реакции в социальных сетях. Пользователи начали высказывать свое недовольство по поводу выбора знаменитости в пользу лечебного санатория в условиях военных действий.

Тем не менее, Ольга Сумская решила ответить на эту критику и обратилась к ней напрямую.

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Ольга Сумская поделилась тяжелыми кадрами и затронула украинцев акуальной темой.

Также сообщалось, что Сумская поделилась с украинцами тяжелой новостью.

Кроме того, Politeka.net писала, что Ольга Сумская с болью высказалась о дочери, живущей в Москве.