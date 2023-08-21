Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась тяжелыми фото и видео. Как известно, в результате ракетного удара в Чернигове погибло множество людей, среди которых также и маленький ребенок. О произошедшем рассказала и сама Сумская, подняв довольно непростую тему.
«Чернигов… 19 августа…Ужас и боль…Театр Шевченко, центр города…‼️Сегодня великий праздник Преображения Господн🙏🏻! Но разве это останавливало чудовище? Глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших!🙏» - делится Сумская.
Украинцы принялись спорить по поводу случившегося:
«Чем-то похож на Мариуполь! Но почему-то все забыли уже о Мариуполе и о гибели 100 тыс человек!; Вообще зачем та выставка была? Чтобы что кому показать? Глупое, простите, решение во время войны в пограничном городе;
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Новая волна вражеских атак: от обстрелов вспыхнули пожары, под ударом дома, детсад и церковь
Видео прилетов в Днепре слили, установлена личность "блогера": связан с участницей проекта "Від пацанки до панянки"
"Какие же вы сильные!": звезда "Голос країни" Салем, показал условия, в которых выживает с военными
"Я боюсь!": Приходько отказалась выступать перед украинскими военными, детали
Какие выставки?! Делать все нужно тихо. Задолбали эти пиарщики. Война не закончилась, и решисты нигде не делись. Люди думайте головами» - спорят украинцы под постом Сумской.
Отметим, ранее во время небольшого отпуска в Хмельницкой области, украинская актриса Ольга Сумская вызвала разнонаправленные реакции в социальных сетях. Пользователи начали высказывать свое недовольство по поводу выбора знаменитости в пользу лечебного санатория в условиях военных действий.
Тем не менее, Ольга Сумская решила ответить на эту критику и обратилась к ней напрямую.
Последние новости Украины:
Ольга Сумская поделилась тяжелыми кадрами и затронула украинцев акуальной темой.
Также сообщалось, что Сумская поделилась с украинцами тяжелой новостью.
Кроме того, Politeka.net писала, что Ольга Сумская с болью высказалась о дочери, живущей в Москве.