Прима-балерина и судья «Танцев со звездами» Екатерина Кухар обратилась к украинцам с важной информацией.

Екатерина Кухар сообщила, что Александру Шаповалу посмертно присуждена заслуженная награда.

«Друг, преподаватель, талантливый артист Украины и солист балета Национальной оперы имени Т. Г. Шевченко, Александр Шаповал, получил посмертно от Президента орден князя Ярослава Мудрого V степени за его невероятный вклад в развитие Украины», - сообщила Екатерина Кухар на своей странице в Инстограмм.

Кухар добавила: «Он всегда был необыкновенным – своим талантом, преданностью и страстью».

Екатерина Кухар также обратилась к украинцам с приглашением на жизнеутверждающий спектакль «Грек Зорба», который состоится 15 сентября в Национальной Опере, посвященный памяти Александра Шаповала.

«Александр Шаповал – настоящий герой, который своей отвагой и мужеством останется примером для всех нас в любом деле», - отметила Екатерина Кухар.

В комментариях подписчики Екатерины Кухар признаются, что им даже не верится, что со дня гибели Александра Шаповала прошел уже целый год, а также призывают ценить таланты Украины, «пока они живы».

«Вечная и светлая память Герою. Гибнут лучшие. Сердце разбивается. Грустно»,

«Вечная память нашему герою, нашему талантливому Александру, всегда в сердце»,

«Какой ценой, спасибо, семье сочувствие!»,

«Вечная память. Даже не верится, что почти год прошел»,

«Уходят лучшие! Вечная память!» .

Заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко, Александр Шаповал погиб на фронте 12 сентября прошлого года.

Артист воевал в ВСУ, куда записался добровольцем в начале полномасштабной войны Украины с Россией. На фронте Александр был гранатометчиком. Погиб на Донецком направлении возле Майорска.

«Сердце отказывается в это верить… Сегодня враг унес жизни Шаповала Александра Николаевича. Заслуженный артист Украины, педагог дуэтного танца KSBC. Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… потому что он один из немногих, кто жил сценой… А теперь его танец стал вечным….», – писала о гибели артиста Екатерина Кухар.

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