Санта Дімопулос із "Танців зі зірками" знайшла що сказати з приводу скандалу з Горбуновим.

Як відомо, раніше українська ведуча Катя Осадча засоромила артистку Санту Дімопулос та публічно її розкритикувала. У День пам'яті жертв Голодомору Санта Дімопулос розмістила фотографії своєї вечірки у Версалі. Катя Осадча тоді критикувала її за публікацію цих фотографій, особливо за зображення тарілок із їжею.

А цього разу Санта Дімопулос із радістю "пройшлася" по Юрію Горбунову, чоловікові Осадчій, який планував за державні гроші зняти серіал. Так, Дімопулос, яка нині перебуває в Європі, висловила свою незгоду з цим проектом, вважаючи, що зйомка комедії в умовах війни є "новим рівнем цинізму".

Вона також згадала Катю Осадчу, яка раніше критикувала її за фотосесію.

Дімопулос заявила, що в умовах війни ставити себе на один рівень з агресором – це "дешева та низька маніпуляція". Вона також висловила своє обурення тим, що під час війни зйомка комедії отримує фінансування у мільйонах гривень, тоді як люди на передовій та без житла змушені скидатися по гривні, аби допомогти своїм побратимам.

"Заробляти на війні, переслідувати свої інтереси під час війни - це ганьба. І ваша і ваша дружина, яка так любить засуджувати і цькувати інших" - додає Дімопулос.

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