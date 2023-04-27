Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", решила поболтать с фанатами. Знаменитость предложила задавать вопросы в своем блоге в Инстаграм.

"А какой у тебя самый любимый твой танец из Танцев со звездами?", - спросил фанат.

"Конечно же румба. Это было полное растворение в танце и наше лучшее выступление)", - написала Санта в публикации.

"Были ли бессонные ночи у вас когда дети были маленькими?", - спросил фанат.

"Ну конечно, я же нормальная мать. Но нужно добавить, что у меня уникальные дети, они действительно давали мне спать. То есть, чтобы я не спала всю ночь - не было. Да на фото я уставшая и очень хочу спать)", - написала звезда на еще одном сторис.

"Скоро 37, чувства очень старого человека, как не терять молодость, души и тела?", - спросила еще одна фанатка.

"Да вы что?( Жизнь только начинается! Когда нет той уверенности, непринятия себя, страхов. А есть опыт, понимания себя, уважение себя, принятие и знание как точно не должно быть. Ваше тело еще молодое и красивое и ваше наполнение совсем другое. Это же самый лучший подарок. Займитесь собой", - ответила звезда и поделилась пляжным фото.

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