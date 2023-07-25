Как известно, ранее украинская ведущая Катя Осадчая застыдила артистку Санту Димопулос и публично ее раскритиковала. В День памяти жертв Голодомора, Санта Димопулос разместила фотографии своей вечеринки в Версале. Катя Осадчая тогда критиковала ее за публикацию этих фотографий, особенно за изображение тарелок с едой.
А в этот раз Санта Димопулос с радостью "прошлась" по Юрию Горбунову, мужу Осадчей, который планировал за государственные деньги снять сериал. Так, Димопулос, находящаяся в настоящее время в Европе, высказала свое несогласие с этим проектом, считая, что съемка комедии в условиях войны является "новым уровнем цинизма".
Она также упомянула Катю Осадчую, которая ранее критиковала ее за фотосессию.
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Димопулос заявила, что в условиях войны ставить себя на один уровень с агрессором – это "дешевая и низкая манипуляция". Она также выразила свое возмущение тем, что во время войны съемка комедии получает финансирование в миллионах гривен, в то время как люди на передовой и без жилья вынуждены сбрасываться по гривне, чтобы помочь своим собратьям.
"Зарабатывать на войне, преследовать свои интересы во время войны — это позор. И ваш и вашей жены, которая так любит осуждать и травить других" - добавляет Димопулос
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