Танцюрист і хореограф Влад Яма більше не спілкується з українським ведучим Славою Дьоміним, і цому є причина.

Влад Яма, як розповів Слава Дьомін, дійсно образився на нього, але не після інтерв’ю.

«… З приводу Влада Ями – я досі не розумію, за що я в нього заблокований. Мені здається, що Влад Яма заблокував мене не після нашого інтерв’ю, яке стало суперхайповим. А після того, як я спитався про нього у його колеги Макса Чмерковського», - розповів Дьомін в інтерв’ю "Слава+" з приводу конфлікту з Владом Ямою.

Зазначимо, що після інтерв’ю Влад Яма і Слава Дьомін підтримували зв’язок, але все змінилося після розмови ведучим з Максом Чмерковським, який теж мешкає в США.

«У нас з Ямою вийшло інтерв'ю майже рік тому. Ми нормально спілкувалися. За фактом він же ж мене заблокував, я вже потім зрозумів, лише після того, як я зробив інтерв'ю з Максом Чмерковським, який в Америці. І просто у нього запитав: "Як ти ставишся до тих чоловіків, які виїхали. Зокрема там Влад Яма". І, мені здається, що після цього Влад мене заблокував, образився. Це його справа", - розповідав раніше Дьомін у подкасті STAND UP Battle Club.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну Влад Яма миттєво виїхав з країни разом з дружиною і сином.

Зараз Влад Яма мешкає у США і волонтерить, збираючи допомогу для ЗСУ.

Влад Яма навіть має Подяки від українськиї військових.

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