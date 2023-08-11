Український танцюрист Влад Яма, який залишаєтсья з родиною в США, похвалився подякою за допомогу українським захисникам.

Влад Яма на своїй сторінці в Інстаграм опублікував фото подяки, яку отримав благодійний фонд "Florida for Ukraine", пише Politeka.net.

Подяку оголошено «за активну громадську позицію, патріотизм і підтримку у боротьбі за свободу та територіальну цілісність України».

«Ми твердо переконані, що в єдності армії та народу закладено той могутній чинник, який допоможе нам перемогти ворога та збудувати сильну, незалежну, європейску державу», - йдеться у Подяці від командира військової частини А7383.

Влад Яма також позначив на сторінці свою дружину Лілію Яму.

Нагадаємо, Влад Яма вже більше року мешкає в Майамі разом із сином і дружиною. У своєму інтерв’ю Влад Яма розповыдав, що виъхав з Украъни дуже швидко, ще до того, як чоловікам заборонили виїжджати з країни.

У Америці Влад Яма займається, зокрема, проведенням благодійних майстер-класів і заходів, збираючи гроші на допомогу українським захисникам.

Але кожний допис Влада Яма в Інстаграм супроводжуєтсья шквалом критики – українці засуджують хореографа за те, що він виїхав з України і не повернувся.

«Повертайтеся в Україну... Питання до вас не в тому що ви за кордоном, а в тому що ви постійно з-за кордоном. До публічних особ, які зробили себе в Україні, відповідальність перед українцями величезна»,

«Він не чує сирен,не лякають його ракети, я не тільки за нього я за всіх хто вимозі уїхати , бо прості люди просто не вимозі таке позволити бо немає коштів щоб проживати», «А чи буває вас соромно?», - пишуть користувачі соцмереж на сторінці Влада Ями.

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