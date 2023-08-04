Популярний український актор та зірка "Квартал 95" Євген Кошовий поділився, що в його оточенні є люди, яких можна назвати зрадниками. Зокрема це ті, хто поїхали за кордон, а потім писали гидоту про те, що і сам Кошовий, і актори "Квартал 95" теж втекли з України.

Про це Євген Кошовий розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі "Говорити Суханов".

Як зазначив Євген Кошовий, були люди, з якими вони у перші дні війни сиділи у укриттях, ходили на збори, вирішували якісь нагальні проблеми. Потім вони за кілька днів виїхали, і щойно перетнули кордон, то почали писати, що Кошовий і Пікалов втекли з України, вбравшись у жіночі сукні.

"А потім втекли до Польщі, і як тільки вони перетнули кордон, вони одразу написали гі*но. Як до цих людей ставиться? Не знаю. Нам говорили з Пікаловим, що ми досі за кордоном, за їхніми словами. У жіночих сукнях ми з Пікаловим на початку повномасштабного вторгнення виїхали до Франції. Він у рожевому, я в білому. Я говорю: "Хто кольори вибирав?". Ну ось, скажіть будь ласка", - розповів Євген Кошовий.

У цьому ж інтерв'ю артист стримано висловився про чоловіків-зірок, які втекли з України, зокрема, про Владу Яму та Олега Винника.

"У кожного є своя… Ну, що я буду? Я не люблю засуджувати людей. Я ж не суддя. У нас є Бог, він усіх розсудить. У кожного має бути щось своє всередині. І він сам повинен для себе зрозуміти, зрадник він, чи не зрадник", - сказав Євген Кошовий.

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