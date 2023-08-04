Популярный украинский актер и звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой поделился, что в его окружении есть люди, которых можно назвать предателями. В частности, это те, кто уехали за границу, а потом писали гадости о том, что и сам Кошевой, и актеры "Квартал 95" тоже сбежали из Украины.

Об этом Евгений Кошевой рассказал в интервью на ютуб-канале "Говорить Суханов".

Как отметил Евгений Кошевой, были люди, с которыми они в первые дни войны сидели в укрытиях, ходили на собрания, решали какие-то насущные проблемы. Затем они через несколько дней выехали, и как только пересекли границу, то начали писать, что Кошевой и Пикалов сбежали из Украины, нарядившись в женские платья.

"А потом сбежали в Польшу, и как только они пересекли границу, они сразу написали дер*мо. Как к этим людям относится? Не знаю. Нам говорили с Пикаловым, что мы до сих пор за границей, по их словам. В женских платьях мы с Пикаловым в начале полномасштабного вторжения выехали во Францию. Он в розовом, я в белом. Я говорю: "Кто цвета выбирал?". Ну вот, скажите пожалуйста", - рассказал Евгений Кошевой.

В этом же интервью артист сдержанно высказался о мужчинах-звездах, которые сбежали из Украины, в частности, о Владе Яме и Олеге Виннике.

"У каждого есть своя… Ну что я буду? Я не люблю осуждать людей. Я ж не судья. У нас есть Бог, он всех рассудит. У каждого должно быть что-то свое внутри. И он сам должен для себя понять, предатель он, или не предатель", - сказал Евгений Кошевой.

Последние новости Украины:

Напомним, Три комнаты и модный дизайн: как выглядит роскошная квартира Кошевого из "Квартал 95" в новом районе Киева.

Как сообщала Politeka, Кошевой грубо ответил украинцам, которым не нравятся шутки "Квартал 95": "Если вы такие...".

Также Politeka писала, что Скандал с орденом Евгения Кошевого из "Квартал 95": юморист резко ответил украинцам на критику.