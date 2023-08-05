Відомий артист та представник "Культурного десанту" Коля Серга висловився про поведінку Влада Яма, який втік з України.

Співак та військовослужбовець Коля Серга висловив своє занепокоєння щодо деяких українських артистів, які, на його думку, поведінкою та діями не створюють позитивного прикладу для своєї аудиторії, особливо під час війни. В інтерв'ю "іPash" Коля Серга не почав мовчати про Владу Яму.

Він особливо піддав критиці хореографа Влада Яму, який зараз перебуває у Сполучених Штатах разом із сім'єю.

Сергій підкреслив, що він не стежив за роботами Влада Ями особисто і не претендує на те, що був безпосередньо приголомшений. Проте він висловив загальну думку про те, що поведінка артистів має відображати позитивні цінності та бути надихаючим прикладом для публіки.

"Я ніколи не стежив за Владом Ямою, щоб сказати, що він саме мене приголомшив. Але він дурень. Навіть не дурень, а м*удак. Він впливає на аудиторію. Це так", - висловився Серга.

Раніше Влад Яма показав себе на новому кадрі та зробив неоднозначний підпис. Нещодавно він опублікував новий запис у соціальних мережах після тривалої перерви та знову зіткнувся з критикою з боку українців.

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