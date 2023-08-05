Певец и военнослужащий Коля Серга выразил свою обеспокоенность относительно некоторых украинских артистов, которые, по его мнению, поведением и действиями не создают позитивный пример для своей аудитории, особенно во время войны. В интервью "иPash" Коля Серга не стал молчать о Владе Яме.

Он особо подверг критике хореографа Влада Яму, который в настоящее время находится в Соединенных Штатах вместе с семьей.

Серга подчеркнул, что он не следил за работами Влада Ямы лично и не претендует на то, что был непосредственно ошеломлен. Тем не менее, он выразил общее мнение о том, что поведение артистов должно отражать положительные ценности и быть вдохновляющим примером для публики.

"Я никогда не следил за Владом Ямой, чтобы сказать, что он именно меня ошеломил. Но он дурак. Даже не дурак, а м*удак. Он влияет на аудиторию. Это так", - высказался Серга.

Ранее Влад Яма показал себя на новом кадре и сделал неоднозначную подпись. Недавно он опубликовал новую запись в социальных сетях после длительного перерыва и снова столкнулся с критикой со стороны украинцев.

Последние новости Украины:

Напомним, сбежавший в США Влад Яма из "Танці з зірками" обманул украинцев

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танці зі зірками" выставил напоказ свои роскошные развлечения в США

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" обратился к украинцам после скандала