Влад Яма на своей странице в Инстаграм опубликовал фото благодарности, полученной благотворительным фондом "Florida for Ukraine", пишет Politeka.net.
Благодарность объявлена «за активную общественную позицию, патриотизм и поддержку в борьбе за свободу и территориальную целостность Украины».
«Мы твердо убеждены, что в единстве армии и народа заложен тот мощный фактор, который поможет нам победить врага и построить сильное, независимое, европейское государство», - говорится в благодарности от командира воинской части А7383.
Влад Яма также обозначил на странице свою жену Лилию Яму.
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Напомним, Влад Яма уже больше года проживает в Майами вместе с сыном и женой. В своем интервью Влад Яма рассказывал, что уехал из Украины очень быстро, еще до того, как мужчинам запретили уезжать из страны.
В Америке Влад Яма занимается, в частности, проведением благотворительных мастер-классов и мероприятий, собирая деньги в помощь украинским защитникам.
Но каждое сообщение Влада Яма в Инстаграм сопровождается шквалом критики – украинцы осуждают хореографа за то, что он уехал из Украины и не вернулся.
«Возвращайтесь в Украину... Вопрос к вам не в том, что вы за границей, а в том, что вы постоянно из-за границы. К публичным лицам, сделавшим себя в Украине, ответственность перед украинцами огромна»,
«Он не слышит сирен, не пугают его ракеты, я не только за него я за всех кто требовался уехать, потому что простые люди просто не требуют такое позволить потому что нет средств чтобы проживать», «А бывает ли вас стыдно?», - пишут пользователи соцсети на странице Власть Ямы.
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