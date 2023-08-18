Танцюрист і хореграф Влад Яма після відїзду до США продовжує ділитися своїми думками та подіями у своєму житті.

Але кожна поява Влада Ями у соцмережах супроводжується новою хвилею критики, пише Politeka.net.

Українці обурені тим фактом, що Влад Яма поїхав за кордон і досі не повернувся.

"Я виїхав одразу, дуже швидко", - розповівдав Влад Яма про свій виїзд. Танцюрист і його сім’я перетнули кордон ще до того, як чоловікам заборонили виїжджати з країни.

Зараз Влад Яма живе у США, займається проведенням благодійних майстер-класів і подій. Але, судячи з усього, сумує за минулим. Так, на своїй сторінці Влад Яма опублікував фото з подорожі на мексиканський курорт Тулум.

«Крутив галерею телефона (як своє життя) і вкотре переконався, наскільки все змінилося із 24.02.22. І це не про геолокацію. Настрій, енергія, спілкування, плани, усмішка, погляд…», - зазначив Влад Яма.

Танцюрист переконаний, що добро переможе.

«Але вірю, що добро переможе, інакше… А зараз - новий стан, плани і думки…», - підписав Влад Яма фото, яке було зроблено 3 січня 2022-го року.

На допис деякі користувачі соцмереж відреагували різко.

«Пост виглядає, як виправдання себе», - написала одна з користувачок.

Влад Яма віришив відреагувати: «Виглядати можна з вікна. А пост може мати вигляд. Хоч і ні».

«Я виглядаю з вікна і бачу війну, а що бачите ви…», - підлила «масла у вогонь» жінка.

«Почалося», - коротко відповів Влад Яма.

«А я крутила стрічку інсти, і тепер намагаюсь зрозуміти, чому підписана на цього мандрівника у шляпі», - прокоментувала ще одна підписниця.

Влад Яма також вирішив відповісти: «І в мене те саме питання».

Деякі підписники поділилися з Владом Ямою своїм бажанням також побувати у цьому красивому місці і зазначають, що війна присутня в усьому.

«Так, війна зараз присутня фоном в нашому житті де б ми не були...»,

«Допомогайте нашій країні та нашим воїнам боротися з цією нечистю ( я раніше бачила, що ви допомогли хлопцю з протезом-дякуємо)»,

«Збирався до війни туди. Ну нічого, ще доберомось»,

«Обожнюю це місце»,

«Яка краса, як в Аватарі!», - пишуть підписника Влада Ями.

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