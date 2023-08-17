Український хореограф Влад Яма реагував на критику, яку він отримав у соціальних мережах, та поділився своїми почуттями щодо свого рішення втекти з країни під час військових подій в Україні.
Як відомо, Влад Яма став об'єктом великої критики через своє перебування з сім'єю в США, про один із випадків розповів також ведучий Слава Дьомін на своєму Ютуб-каналі.
Кожен пост, який він публікує, супроводжується гнівними коментарями та звинуваченнями. Нещодавно один із користувачів запитав хореографа, чи відчуває він сором за те, що виїхав із країни в період воєнних дій. У відповідь Влад Яма вирішив роз'яснити свою позицію і навіть додав хештег "регулярно".
Також Влада Яму звинуватили у тому, що він не повернувся на батьківщину, бо боїться потрапити на фронт. У відповідь на це звинувачення Яма наголосив, що він готовий враховувати лише зауваження українських військових.
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Раніше Коля Серга особливо розкритикував хореографа Влада Яму, який зараз перебуває в Сполучених Штатах разом із сім'єю.
Сергій підкреслив, що він не стежив за роботами Влада Ями особисто і не претендує на те, що був безпосередньо приголомшений. Проте він висловив загальну думку про те, що поведінка артистів має відображати позитивні цінності та бути надихаючим прикладом для публіки.
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