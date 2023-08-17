Украинский танцор Влад Яма, звезда "Танців з зірками", который сбежал за границу и отказался вернуться в Украину, разоткровенничался перед украинцами.

Украинский хореограф Влад Яма реагировал на критику, которую он получил в социальных сетях, и поделился своими чувствами относительно своего решения сбежать из страны во время военных событий в Украине.

Как известно, Влад Яма стал объектом обширной критики из-за своего пребывания с семьей в США, об одном из случаев рассказал также ведущий Слава Демин на своем Ютуб-канале.

Каждый пост, который он публикует, сопровождается гневными комментариями и обвинениями. Недавно один из пользователей спросил хореографа, чувствует ли он стыд за то, что уехал из страны в период военных действий. В ответ Влад Яма решил разъяснить свою позицию и даже добавил хэштег "регулярно".

Также Влада Яму обвинили в том, что он не вернулся на родину, так как боится попасть на фронт. В ответ на это обвинение Яма подчеркнул, что он готов учитывать только замечания украинских военных.

Ранее Коля Серга особо подверг критике хореографа Влада Яму, который в настоящее время находится в Соединенных Штатах вместе с семьей.

Серга подчеркнул, что он не следил за работами Влада Ямы лично и не претендует на то, что был непосредственно ошеломлен. Тем не менее, он выразил общее мнение о том, что поведение артистов должно отражать положительные ценности и быть вдохновляющим примером для публики.

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