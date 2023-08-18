Но каждое появление Власти Ямы в соцсетях сопровождается новой волной критики, пишет Politeka.net.
Украинцы возмущены тем фактом, что Влад Яма уехал за границу и до сих пор не вернулся.
"Я уехал сразу, очень быстро", - рассказывал Влад Яма о своем выезде. Танцор и его семья пересекли границу еще до того, как мужчинам запретили выезжать из страны.
В настоящее время Влад Яма живет в США, занимается проведением благотворительных мастер-классов и ивентов. Но, судя по всему, скучает по прошлому. Так, на своей странице Влад Яма опубликовал фото из путешествия на мексиканский курорт Тулум.
«Крутил галерею телефона (как свою жизнь) и еще раз убедился, насколько все изменилось с 24.02.22. И это не о геолокации. Настроение, энергия, общение, планы, улыбка, взгляд…», – отметил Влад Яма.
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Танцор убежден, что добро победит.
«Но верю, что добро победит, иначе… А сейчас – новое состояние, планы и мнения…», - подписал Влад Яма фото, сделанное 3 января 2022-го года.
На сообщение некоторые пользователи соцсетей отреагировали резко.
"Пост выглядит как оправдание себя" , - написала одна из пользовательниц.
Влад Яма решил отреагировать: «Выглядівать можно из окна. А пост может выглядеть. Хоть и нет».
«Я выгляжу из окна и вижу войну, а что видите вы…», - подлила «масла в огонь» женщина.
«Началось» , – коротко ответил Влад Яма.
"А я крутила ленту инсты, и теперь пытаюсь понять, почему подписана на этого путешественника в шляпе" , - прокомментировала еще одна подписница.
Влад Яма также решил ответить: «И у меня тот же вопрос».
Некоторые подписчики поделились с Владом Ямой своим желанием побывать в этом красивом месте и отмечают, что война присутствует во всем.
«Да, война сейчас присутствует фоном в нашей жизни где бы мы ни были…»,
«Помогайте нашей стране и нашим воинам бороться с этой нечистью (я раньше видела, что вы помогли парню с протезом-спасибо)»,
«Собирался до войны туда. Ну ничего, еще доберемся»,
«Обожаю это место»,
«Какая красота, как в Аватаре!» , – пишут подписчика Влада Ямы.
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