У «Голос країни-13» тренерами, нагадаємо, стали Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва і музичний продюсер Іван Клименко, пише Politeka.net.

Продюсер «Голос країни-13» Володимир Завадюк зізнався, чому саме Юлія Саніна і Артем Пивоваров опинился у червоних кріслах у новому сезоні.

Голос країни, Артем Пивоваров

«Він сучасний, зухвалий, талановитий безмежно. Він пройшов самостійно довгий шлях до цього проєкту. І я дуже вражений його роботою…», - повідомив Завадюк, додавши також, що поважає Артема Пивоварова.

Кажучи про Юлію Саніну, продюсер «Голос країни», заявив, що на проєкті на неї дуже довго чекали.

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«Вона для вас буде неочікуваною. А ще більш неочікуваною на боях у виборі свого музичного матеріалу, який безмежно якісний», - заявив продюсер «Голос країни».

Голос країни, Юлія Саніна

Також продюсер «Голос країни» розповів, чим займаються тренери Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Артем Пивоваров і Іван Клименко під час перерви.

«Дзвонять найріднішим людям, діляться своїми емоціями. Тренери теж люди, вони живуть своїм життям… І повірте, в житті вони не менш цікаві, ніж в кадрі», - запевнив продюсер «Голос країни».

Нагадаємо, що зйомки нового сезону «Голос країни» відбуваються у Польщі.

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