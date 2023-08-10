У «Голос країни-13» тренерами, нагадаємо, стали Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва і музичний продюсер Іван Клименко, пише Politeka.net.
Продюсер «Голос країни-13» Володимир Завадюк зізнався, чому саме Юлія Саніна і Артем Пивоваров опинился у червоних кріслах у новому сезоні.
«Він сучасний, зухвалий, талановитий безмежно. Він пройшов самостійно довгий шлях до цього проєкту. І я дуже вражений його роботою…», - повідомив Завадюк, додавши також, що поважає Артема Пивоварова.
Кажучи про Юлію Саніну, продюсер «Голос країни», заявив, що на проєкті на неї дуже довго чекали.
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
Можуть залишити весь Запорізький фронт: Урожайне під обстрілом з трьох сторін, як діятимуть ЗСУ
Переселенка виявилася зрадницею, тепер їй світить довічне: що вона встигла накоїти
ЗСУ обхитрили росіян і рвонули вперед там, де ніхто не очікував: "У окупантів істерика"
Росія зібрала ударне угруповання на Луганщині, що відомо: "Накопичив досить..."
«Вона для вас буде неочікуваною. А ще більш неочікуваною на боях у виборі свого музичного матеріалу, який безмежно якісний», - заявив продюсер «Голос країни».
Також продюсер «Голос країни» розповів, чим займаються тренери Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Артем Пивоваров і Іван Клименко під час перерви.
«Дзвонять найріднішим людям, діляться своїми емоціями. Тренери теж люди, вони живуть своїм життям… І повірте, в житті вони не менш цікаві, ніж в кадрі», - запевнив продюсер «Голос країни».
Нагадаємо, що зйомки нового сезону «Голос країни» відбуваються у Польщі.
Останні новини України:
Шанувальники "Голос країни" також мріяли побачити у тренерському кріслі Олега Винника.
Крім того Politeka.net писала про радикальне рішення щодо зйомок нового сезону "Голос країни".
Також нагадаємо, що тренер "Голосу країни" Пивоваров поставив на місце незадоволеного глядача.