Зйомки «Голос-13» вже стартували, але багатьох глядачів обурєю той факт, що яскраве і коштовне шоу створюється під час повномасштабної війни.

Так, стало відомо, що «Голос країни - 13» знімаєтсья у Польщі, пише Politeka.net.

Більш того, зйомки першого етапу нового європейського сезону музичного проєкту «Голос країни», що вийде на телеканалі 1+1 Україна цієї осені, вже завершилися.

Про це повідомили безпосередньо на сторінці «Голос країни» в Інстаграм.

Однак багатьох підписників обурила ця інформація. Мовляв, в країні війна, не до веселощів і не до розтрат на розважальні шоу:

«Бракує слів! Військовим на зарплату, обмундирування, дрони та автівки грошей в державі немає, а на цю хре.. знайшлися?»,

«Якщо чесно, то не до співів, адже щодня лунає "Плине кача.." з усіх куточків України».

У «Голос країни» вирішили пояснити, звідки гроші на зйомки нового сезону:

«Фінансування та створення нового сезону «Голосу країни» відбувається завдяки польським партнерам».

У проєкті зазначили:

«На проект ми не витратили ані гривні. Абсолютно все оплатила Польща… Саме вони нас і запросили зробити цей сезон, за що уклінно дякуємо».

Але не всі глядачі згодні і зтаким поворотом подій:

«Мені все одно здається, що подібні розважальні шоу "не на часі". Тим паче з українськими "зірками", в якості центральних фігур. Якось ніяково стає, неприємні почуття. Це моя особиста думка»,

«Питання не тільки в фінансах, а і в цілісності народу. А ці розваги це як плюнути в обличчя бійцям. Дуже великий контраст життя… Такі шоу зараз Дратують!! В нас ВІЙНА!!!, може ви не в курсі? Перенаправте ці розважальні енергії в корисне русло, або краще десь заховайте цих " зірок" щоб ми їх не бачили. Це ДЕМОТИВАЦІЯ бійцям іти в окоп ! За що вони воюють?? Щоб інші пісні співали і хлопали і долоні? Ми з такою об'єднаннаністю не переможем ворога».

Нагадаємо, тренерами нового сезону "Голос країни-13" стали Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва і музичний продюсер Іван Клименко.

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