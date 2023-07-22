На «Голос країни-13» довго тримали у таємниці повний склад тренерів, але днями головна інтрига нового сезону була розкрита, пише Politeka.net.
Так, стало відомо, що останнє, четверте червоне крісло на «Голос країна – 13» отримала Надя Дорофєєва. Тож тренерський склад виглядає таким чином: Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко і Надя Дорофєєва.
Повернення Дорофєєвої на «Голос країни» сприйняли далеко не всі глядачі.
На сторінці «Голос країни» в коментарях люди вимагали замінити Дорофєєву іншою людиною, пригадали виступи і пісні «Врємя і Стекло» для російської аудіторії. Крім того, шанувальники «Голос країни» обурювалися, що їм обіцяли повністю оновлений склад тренерів, а Дорофєєва вже була у червоному кріслі.
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Після спалаху невдовлення, на «Голос країни» вирішили поцікавитись, за кого з тренерів українці будуть вболівати. Це спричинило нову хвилю емоцій з боку глядачів, серед яких, до речі, опинилося багато шанувальників Артема Пивоварова.
«Жаль, що Тіна не сидить знову в тренерах»,
«Іван Клименко зайвий здається», «Я думаю, вибір буде очевидним на цій сторінці ... Звісно ж, за Артема»,
«Я вболіваю за Артема Пивоварова. Він найкращий і нехай переможе»,
«Для мене тільки Артем з усіх ок тренер. Всі інші ну таке собі. Не пішла б ні до кого у команду, якщо б Артем не повернувся б до мене наприклад!»,
«Навіщо проводити змагання,всі вже визначили переможця. Вручіть вже статуетку Півоварову та й годі»,
«Артем, тільки не Дорофєєва»,
«На даний час Артем найталантливіший у цій четвірці, думаю перемога буде за ним».
Також творцям шоу нагадали, що в Україні триває війна і, можливо, було б краще віддати гроші, які призначені на зйомки "Голос країни-13" на передову.
«Який Голос, вiйна в Краiнi, може цi витрати на проект краще хлопцям, якi захищають нас? Кожен день вони потребують допомоги и люди донатять, а тут такi розтрати...»,
«Вiйна, агов! Краще хлопцям на передову грошi. А команда Другого Шансу разом iз Зарiцькою та Мацолою буде в цьому сезонi?».
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