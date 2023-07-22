«Голос країни-13» еще не стартовал на ТВ, но страсти вокруг песенного шоу уже кипят.

На Голос страны-13 долго держали в тайне полный состав тренеров, но на днях главная интрига нового сезона была раскрыта, пишет Politeka.net.

Так стало известно, что последнее, четвертое красное кресло на «Голос страна – 13» получила Надя Дорофеева. Так что тренерский состав выглядит таким образом: Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и Надя Дорофеева.

Возвращение Дорофеевой на «Голос страны» восприняли далеко не все зрители.

На странице Голос страны в комментариях люди требовали заменить Дорофееву другим человеком, вспомнили выступления и песни Время и Стекло для российской аудитории. Кроме того, поклонники "Голос страны" возмущались, что им обещали полностью обновленный состав тренеров, а Дорофеева уже была в красном кресле.

После вспышки недовольства, на «Голос страны» решили поинтересоваться, за кого из тренеров украинцы будут болеть. Это повлекло за собой новую волну эмоций со стороны зрителей, среди которых, к слову, оказалось много поклонников Артема Пивоварова.

«Жаль, что Тина не сидит снова в тренерах»,

«Иван Клименко лишний кажется»,

«Я думаю, выбор будет очевиден на этой странице… Конечно же, за Артема»,

«Я болею за Артема Пивоварова. Он лучший и пусть победит»,

«Для меня только Артем из всех ок тренер. Все остальные ну такое. Не пошла бы ни к кому в команду, если бы Артем не повернулся бы ко мне, например!»,

«Зачем проводить соревнования, все уже определили победителя. Вручите уже статуэтку Пивоварову и все»,

«Артем, только не Дорофеева»,

«На с ейчас Артем самый талантливый в этой четверке, думаю, победа будет за ним».

Также создателям шоу напомнили, что в Украине идет война и, возможно, было бы лучше отдать деньги, предназначенные на съемки "Голос країни-13" на передовую.

«Какой Голос, война в стране, может эти расходы на проект лучше ребятам, которые нас защищают? Каждый день они нуждаются в помощи и люди донатят, а здесь такие растраты...»,

«Война, эй! Лучше ребятам на передовую деньги. А команда Второго Шанса вместе с Зарицкой и Мацолой будет в этом сезоне?».

Последние новости Украины:

Поклонники "Голос страны" также мечтали увидеть в тренерском кресле Олега Винника.

Ранее "Голос страны" ошеломил зрителей, показав нового тренера.

Также Politeka.net писала о радикальном решении по съемкам нового сезона "Голос країни".