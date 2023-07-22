На Голос страны-13 долго держали в тайне полный состав тренеров, но на днях главная интрига нового сезона была раскрыта, пишет Politeka.net.
Так стало известно, что последнее, четвертое красное кресло на «Голос страна – 13» получила Надя Дорофеева. Так что тренерский состав выглядит таким образом: Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и Надя Дорофеева.
Возвращение Дорофеевой на «Голос страны» восприняли далеко не все зрители.
На странице Голос страны в комментариях люди требовали заменить Дорофееву другим человеком, вспомнили выступления и песни Время и Стекло для российской аудитории. Кроме того, поклонники "Голос страны" возмущались, что им обещали полностью обновленный состав тренеров, а Дорофеева уже была в красном кресле.
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После вспышки недовольства, на «Голос страны» решили поинтересоваться, за кого из тренеров украинцы будут болеть. Это повлекло за собой новую волну эмоций со стороны зрителей, среди которых, к слову, оказалось много поклонников Артема Пивоварова.
«Жаль, что Тина не сидит снова в тренерах»,
«Иван Клименко лишний кажется»,
«Я думаю, выбор будет очевиден на этой странице… Конечно же, за Артема»,
«Я болею за Артема Пивоварова. Он лучший и пусть победит»,
«Для меня только Артем из всех ок тренер. Все остальные ну такое. Не пошла бы ни к кому в команду, если бы Артем не повернулся бы ко мне, например!»,
«Зачем проводить соревнования, все уже определили победителя. Вручите уже статуэтку Пивоварову и все»,
«Артем, только не Дорофеева»,
«На с ейчас Артем самый талантливый в этой четверке, думаю, победа будет за ним».
Также создателям шоу напомнили, что в Украине идет война и, возможно, было бы лучше отдать деньги, предназначенные на съемки "Голос країни-13" на передовую.
«Какой Голос, война в стране, может эти расходы на проект лучше ребятам, которые нас защищают? Каждый день они нуждаются в помощи и люди донатят, а здесь такие растраты...»,
«Война, эй! Лучше ребятам на передовую деньги. А команда Второго Шанса вместе с Зарицкой и Мацолой будет в этом сезоне?».
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