Старт «Голос країни-13» все ближе, поэтому создатели вокального шоу решили назвать имя последнего, четвертого тренера. Как известно, ранее красные кресла в Голос страны-13 заняли Юлия Санина, Артем Пивоваров, а также продюсер группы Kalush Orchestra Иван Клименко.

И вот наконец-то стало известно, что четвертым тренером, вернее тренершей стала Надя Дорофеева. Напомним, что уже не в первый раз. И это также возмутило зрителей Голос страны.

Так, некоторые поклонники шоу уже потребовали заменить Надю Дорофееву, мол обещали состав тренеров полностью обновить.

«Обновленный состав? Где голосовать, чтобы ее заменили?»,

«Один из самых плохих составов. Надеемся на Юлю, и ожидаем, что Килиммен будет профессиональным и интересным»,

«Вот зачем? Чтобы кто-то тащил снова русскую музыку в эфиры…. Как в прошлый раз… это разве обновленный состав?»,

«Только не она!»,

«Дорофеева после 2014 года активно гастролировала в группе «Время и Стекло» по России, где зарабатывала рубли. Ждем замены тренера или ждите активистов на Голосе страны. Проверяйте деятельность прокремлевских артистов!»,

«Половину боев команды ДоДо тупо вырезали из-за того, что они были российскими исполнителями… ни на что не намекаю. Возможно, есть более достойные кандидаты?»,

«Полностью обновленный состав»? Пожалуй, мы по-разному понимаем эти слова…» , - кипят пользователи Инстаграм.

Сама же Дорофеева, судя по всему, в восторге от своего возвращения на «Голос страны».

"Да! Я согласна стать тренером нового сезона «Голоса страны». Я ищу талантливых, искренних и смелых в свою команду», — сообщила Дорофеева.

Напомним, что в жизни Наде Дорофеевой произошло еще одно огромное изменение – певица тайно вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина.

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