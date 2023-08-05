Съемки «Голос-13» уже стартовали, но многих зрителей возмущен тот факт, что яркое и ценное шоу создается во время полномасштабной войны.

Так, стало известно, что «Голос страны – 13» снимается в Польше, пишет Politeka.net.

Более того, съемки первого этапа нового европейского сезона музыкального проекта Голос страны, который выйдет на телеканале 1+1 Украина этой осенью, уже завершились.

Об этом сообщили непосредственно на странице "Голос страны" в Инстаграм.

Однако многих подписчиков возмутила эта информация. Мол, в стране война, не до веселья и не до растрат на развлекательные шоу:

«Не хватает слов! Военным на зарплату, обмундирование, дроны и авто денег в государстве нет, а на эту хре.. нашлись?»,

«Если честно, то не до пения, ведь ежедневно раздается "Плине кача.." со всех уголков Украины».

В «Голосе страны» решили объяснить, откуда деньги на съемки нового сезона:

«Финансирование и создание нового сезона «Голоса страны» происходит благодаря польским партнерам».

В проекте обозначили:

«На проект мы не потратили ни гривны. Абсолютно все оплатила Польша… Именно они нас и пригласили сделать этот сезон, за что очень благодарим».

Но не все зрители согласны и с таким поворотом событий:

«Мне все равно кажется, что подобные развлекательные шоу "не ко времени". Тем более с украинскими "звездами" в качестве центральных фигур. Как-то неловко становится, неприятные чувства. Это мое личное мнение»,

«Вопрос не только в финансах, но и в целостности народа. А эти развлечения это как плюнуть в лицо бойцам. Очень большой контраст жизни… Такие шоу сейчас Раздражают! У нас ВОЙНА!, может вы не в курсе? Перенаправьте эти развлекательные энергии в полезное русло, или лучше где-нибудь спрячь этих "звезд" чтобы мы их не видели. Это демотивация бойцам идти в окоп! За что они воюют? Чтобы другие песни пели и хлопали и ладони? Мы с такой объединенностью не победим врага».

Напомним, тренерами нового сезона "Голос країни-13" стали Юлия Санина, Артем Пивоваров, Надя Дорофеева и музыкальный продюсер Иван Клименко.

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